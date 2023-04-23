12 نصيحة للحفاظ على الوزن بعد عيد الفطر

تناول العديد من الأطعمة في شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن قد تسبب في السمنة ومشاكل صحية خطيرة.

لذا نقدم «البوابة نيوز» نصائح للحفاظ على الوزن

1 - ينصح بالحد من تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت واستبدالها بالاطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه، حيث تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة بعيدا عن الدهون.



2- تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بدلا من 3 وجبات ولكن بكميات قليلة، حتى لا يزيد وزنك وتتعرض لتراكم الدهون في الجسم، كما يساعد ذلك في الحفاظ على صحة جسمك وجهازك الهضمى.



3- الإهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار ، حتى لو كانت رياضة المشى او ركوب العجل ، المهم هو ممارسة الرياضة يوميا.



4- التخلص من الأطعمة السكرية والتي تحتوى على نسبة عالية من السكريات مثل الحلويات والكعك والبسكويت وغيرها، فهى غنية بالسكريات والدهون بنسبة عالية.



5- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية الخالية من السكر.



6-:الإبتعاد عن الاجهاد والسهر ، فقد أثبتت بعض الأبحاث ان الاجهاد والسهر قد يكون من أسباب زيادة الوزن، لذلك يجب أن تنام بعدد ساعات كافية في اليوم لا تقل عن 8 ساعات.





7.تناول وجبة إفطار خفيفة



اعتاد الجسم اعتاد طوال شهر رمضان على عدم تناول أي طعام في الصباح الباكر، فيجب أن تكون وجبة الإفطار التي سيتم تناولها أول أيام عيد الفطر خالية من الكحك، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، التي تزيد الوزن وتهدد الجهاز الهضمي بعسر الهضم والإمساك والانتفاخ والغازات.

8- تجنب الأسماك المملحة

يفضل الابتعاد عن الرنجة والفسيخ خلال أيام العيد، لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح، التي تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة لاحتباس السوائل بالجسم، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



9- شرب الماء قبل الطعام

احرص على شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام، لأنه يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، مما يقلل من كمية السعرات المستهلكة عند كل وجبة، فضلًا عن قدرته على رفع معدل الأيض المسئول عن حرق الدهون.

10. تناول الألياف

يجب أن تكون السلطة طبقًا أساسيًا في كل وجبة، للاستفادة من محتواها العالي من الألياف، التي تساعد على كبح الشهية، فضلا عن دورها الفعال في تحسين حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة.



11 .ممارسة الرياضة

تناول الطعام ثم الخلود للراحة أو الذهاب للنوم، من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن

في العيد لذلك، لا بد من ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل، مع مراعاة الجمع بين الكارديو وتمارين رفع الأثقال، لحرق الدهون وبناء العضلات في آن واحد.

12. عدم تناول الطعام أمام التليفزيون

يراعى عدم تناول الوجبات أثناء مشاهدة التليفزيون، لأن هذه العادة الخاطئة تؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الطعام دون الشعور بذلك.