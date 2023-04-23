ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة موسعة بالوادي الجديد.. صور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن إعدام أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية لتفتيش منشآت ومحلات تجارية في حملات مكبرة مشتركة مع الجهات الأمنية والتنفيذية بمركز الفرافرة.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية، وبناء على الخطة الموضوعة بمعرفة مدير إدارة الطب الوقائى للمرور على أعمال الأغذية السلامة والصحة المهنية والتطعيمات لمتابعة رفع درجة الاستعداد بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، شنت المديرية حملة لمراقبة جودة السلع وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وقال محروس، إنه جرى إعدام أغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى المرور على 8 محلات بيع وتداول المواد الغذائية، أسفر عن إعدام 7 كيلو جرام أغذية مختلفة لتغير في خواصها الطبيعية.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى المرور على أعمال السلامة والصحة المهنية بمستشفى الفرافرة المركزى (وحدة الغسيل الكلوى؛ المطبخ؛ المغسلة؛ طفايات الحريق؛ المحرقة) للتأكد من سلامتها وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى المرور على سلسلة التبريد بالإدارة الصحية بالفرافرة والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات والطعوم وسلامة تخزينها.

ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة موسعة بالوادي الجديد (1)

ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة موسعة بالوادي الجديد (2)

ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة موسعة بالوادي الجديد (3)

ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة موسعة بالوادي الجديد (4)