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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الحفيظ وعدلي يسبقان بعثة الأهلي إلى المغرب

عبدالحفيظ مع الخطيب
عبدالحفيظ مع الخطيب
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يسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، غدًا الإثنين إلى المغرب، ليسبقا بعثة الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

وتقرر سفر عبد الحفيظ وعدلي إلى المغرب قبل البعثة لإنهاء كافة الأمور الخاصة باستقبال الفريق وما يتعلق بالإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الترتيبات، لتوفير الأجواء المناسبة للجميع خلال الرحلة.

 

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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