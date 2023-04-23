الدفاع الألمانية: الجيش بدأ إجلاء رعايانا من السودان

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني بدأ عمليات لإجلاء رعايا البلاد في الخرطوم.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "تنسق وزارتي الدفاع والخارجية معًا عملية إجلاء جارية للمواطنين الألمان في السودان بالتشاور مع شركائنا".

وأضافت الوزارة "هدفنا هو إخراج أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخرطوم في هذا الوضع الخطير. وبقدر الإمكان سنأخذ معنا أيضا مواطنين من الاتحاد الأوروبي ومواطنين آخرين".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن طائرات عسكرية ألمانية انطلقت بالفعل إلى السودان.

انضمت ألمانيا إلى مجموعة من الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا، الذين بدؤوا بالفعل في إجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم.