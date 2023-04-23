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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

زحام شديد داخل حديقة الحيوان في ثالث أيام عيد الفطر

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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رصدت عدسة "البوابة نيوز" مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل حديقة الحيوان في الجيزة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص العديد من المواطنين والعائلات المصرية على التجمع داخل حديقة الحيوان والتي تعد واحدة من أبرز الاماكن التي يتجه إليها المواطنون خلال الأعياد والمناسبات، لذلك شهدت الحديقة زحاما شديدا في ثالث أيام العيد.

ومن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك أيضا، تقديم الهدايا والعيدية للأطفال؛ حيث يعتبره المصريون فرصةً عظيمة للتقارب بين بعضهم البعض، وإحياءً لصفة صلة الرحم بينهم، التي حثهم عليها الدين الإسلامي، كما أنه بعد الانتهاء من الصلاة، تبدأ الزيارات بين الأهل والأقارب، ويفرح الأطفال بملابسهم الجديدة، ويقومون بركوب المراجيح والأحصنة والدراجات.

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حديقة الحيوان عيد الفطر