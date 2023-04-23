زحام شديد داخل حديقة الحيوان في ثالث أيام عيد الفطر

رصدت عدسة "البوابة نيوز" مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل حديقة الحيوان في الجيزة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص العديد من المواطنين والعائلات المصرية على التجمع داخل حديقة الحيوان والتي تعد واحدة من أبرز الاماكن التي يتجه إليها المواطنون خلال الأعياد والمناسبات، لذلك شهدت الحديقة زحاما شديدا في ثالث أيام العيد.

ومن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك أيضا، تقديم الهدايا والعيدية للأطفال؛ حيث يعتبره المصريون فرصةً عظيمة للتقارب بين بعضهم البعض، وإحياءً لصفة صلة الرحم بينهم، التي حثهم عليها الدين الإسلامي، كما أنه بعد الانتهاء من الصلاة، تبدأ الزيارات بين الأهل والأقارب، ويفرح الأطفال بملابسهم الجديدة، ويقومون بركوب المراجيح والأحصنة والدراجات.

IMG-20230423-WA0091

IMG-20230423-WA0090

IMG-20230423-WA0088

IMG-20230423-WA0092

IMG-20230423-WA0087

IMG-20230423-WA0086

IMG-20230423-WA0085

IMG-20230423-WA0084

IMG-20230423-WA0083

IMG-20230423-WA0089

IMG-20230423-WA0081

IMG-20230423-WA0082

IMG-20230423-WA0079