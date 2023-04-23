أوكرانيا: القوات المسلحة تصد 53 هجومًا روسيًا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس السبت، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 53 هجوما روسيا في مناطق باخموت وأفدييفكا ومارينكا وتشاختارسك.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن هيئة الأركان الأوكرانية قولها "إن العمليات القتالية الأشد مستمرة في باخموت"، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية الهجومية في باخموت وأفدييفكا ومارينكا وتشاختارسك.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن القوات الروسية قصفت المواقع الأوكرانية باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق والمدفعية الثقيلة وطائرات مقاتلة.

وفي سياق متصل، شنت القوات الجوية الأوكرانية خمس غارات على مواقع روسية، بالإضافة إلى قصف مواقع ارتكاز للقوات الروسية باستخدام المدفعية.