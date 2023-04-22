ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى كندا

روسيا
روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نصحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا، مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي.

وكندا واحدة من أكثر الدول دعما لأوكرانيا في الحرب التي تشنها عليها القوات الروسية، وفرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس والشركات الروسية بالإضافة إلى فرض حظر تجاري واسع النطاق.

وقالت الوزارة «نظرا للعديد من حالات السلوك العنصري ضد المواطنين الروس... في كندا، بما يشمل العنف الجسدي، نوصيكم بتجنب السفر إلى هذا البلد سواء لأغراض السياحة أو التعليم أو في سياق العلاقات التجارية».

وأضافت «إذا كنتم بالفعل في كندا، عليكم توخي الحذر خاصة في الأماكن العامة».

الخارجية الروسية كندا السفر مواطنيها العنف الجسدي