بريطانيا: زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين يترشح كمستقل بالانتخابات التشريعية

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني السابق "جيرمي كوربين" اليوم /الجمعة/، ترشحه في الانتخابات التشريعية المقبلة كمرشح مستقل عن دائرة "إزلينجتون الشمالية".

وقال كوربين - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالانجليزية "إنه سيكافح من أجل الاحتفاظ بالمقعد الذي يشغله منذ 40 عاما، قائلا يجب علينا أن نقف وندافع عن حقوقنا.. إنني هنا لتمثيل إزلينجتون الشمالية على نفس المبادئ التي دافعت عنها طوال حياتي: العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والسلام

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وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية في الرابع من يوليو المقبل، فيما أعلن مكتب رئاسة الوزراء أنه سيجري تعطيل عمل البرلمان اعتبارا من اليوم، وحله في 30 من الشهر ذاته، قبل إجراء الانتخابات.

تم انتخاب جيرمي كوربين - 73 عاما - لأول مرة لتمثيل دائرة إزلينجتون الشمالية في عام 1983، وفاز بالمقعد في الانتخابات العشرة الماضية.

،يذكر أنه تم تعليق عضوية كوربين الحزبية في البرلمان في أكتوبر 2020 بسبب رد فعله على تقرير صادر عن لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) الذي انتقد طريقة تعامل الحزب مع شكاوى معاداة السامية تحت قيادته.

في نفس السياق، قال زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر إنه سيشارك في المناظرات التلفزيونية المباشرة للانتخابات العامة امام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يمثل حزب المحافظين بعد اعلان الأخير اجراء الانتخابات العامة في الرابع من يوليو.

ووفقا لصحيفة الجارديان، يريد المحافظون مناظرة واحدة لكل أسبوع من الحملة التي تستمر ستة أسابيع ويبدو من المرجح أن يوافق حزب العمال على اثنتين فقط، واحدة على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وواحدة على قناة آي تي في.

وفي حديثه إلى سكاي نيوز صباح الجمعة، نفى ستارمر مزاعم حزب المحافظين بأنه كان خائفًا جدًا من مناظرة سوناك وجهًا لوجه وأضاف: "بالطبع ستكون هناك مناظرات تلفزيونية إنها جزء لا يتجزأ من الدورة الانتخابية الآن.

وأضاف زعيم حزب العمال أن سوناك يبدو يائسًا بعض الشيء فيما يتعلق بمطالبه بستة مناظرات، وقال: من الواضح أنني أريد أن أقضي أكبر قدر من وقتي في التحدث إلى الناخبين مباشرة، وكان زعيم حزب العمال قال في وقت سابق إنه من الهراء الادعاء بأنه لا يريد مناقشة رئيس الوزراء.

