استطلاع: 70 % من الأمريكيين و44 % من الجمهوريين لا يريدون ترشح ترامب للانتخابات

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء /أسوشييتد برس/ ومركز الأبحاث /نورك/ التابع لجامعة شيكاجو، أن 70 في المائة من الأمريكيين، بما في ذلك 44 في المائة من الجمهوريين، لا يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتخابات البيت الأبيض في عام 2024.

وكشف الاستطلاع، عن أن 93 في المائة من الديمقراطيين و63 في المائة من المستقلين لا يريدون ترشح ترامب، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن العديد من الأمريكيين لا يريدون من ترامب الترشح، وجد الاستطلاع أن ترامب تصدر قائمة أعلى تفضيل بين المرشحين الجمهوريين المحتملين المدرجين في الاستطلاع.