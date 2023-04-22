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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع: 70 % من الأمريكيين و44 % من الجمهوريين لا يريدون ترشح ترامب للانتخابات

ترامب
ترامب
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أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء /أسوشييتد برس/ ومركز الأبحاث /نورك/ التابع لجامعة شيكاجو، أن 70 في المائة من الأمريكيين، بما في ذلك 44 في المائة من الجمهوريين، لا يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتخابات البيت الأبيض في عام 2024.

وكشف الاستطلاع، عن أن 93 في المائة من الديمقراطيين و63 في المائة من المستقلين لا يريدون ترشح ترامب، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن العديد من الأمريكيين لا يريدون من ترامب الترشح، وجد الاستطلاع أن ترامب تصدر قائمة أعلى تفضيل بين المرشحين الجمهوريين المحتملين المدرجين في الاستطلاع.

الأمريكيين ترامب انتخابات البيت الأبيض عام 2024 الاستطلاع