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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هدف ملغي للأهلي في شباك الرجاء المغربي

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب الأهلي
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ألغى الحكم السوداني محمود إسماعيل هدف للأهلي في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وسجل محمود كهربا هدف للأهلي في الدقيقة 22 ولكن الغاه الحكم بداعي التسلل. 
وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الرجاء المغربي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي، كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية.
خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:

حراسة المرمى : أنس الزنيني.
خط الدفاع : جمال حركاس ومرواني الهدودي ومحمد الناهيري ومحمود بنتايج خط الوسط : روجر اهولو ووليد صبار ومحمد زريدة وزكريا الهابطي.
خط الهجوم :يسري بوزوك وحمزة خابا.

محمود كهربا مباراة الاهلي والرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا