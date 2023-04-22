تفاصيل العثور على جثة شاب داخل منزله بالمنيا

عثر أهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب غربي محافظة المنيا، علي جثة شاب ملقاة داخل منزله، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات، بعدما رجحت التحريات وجود شبهة جنائية.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة شخص داخل منزله في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي "سيد.ا" 22 عاما، مقيم بقرية دلجا بديرمواس، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

رجحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية طبية حول الوفاة، وجاري استكمال التحريات لكشف الظروف والملابسات.

علي جانب أخر، استقبلت مستشفي المنيا العام سيدة تدعي "نظيمة. ع" 60 عاما تقيم بمدينة طنطا في محافظة الغربية، مصابة بكسر مضاعف في الساق، وتبين حدوث إصابتها أثناء تواجدها بالطريق الصحراوي الشرقي وكانت متجهة إلي محافظة أسيوط، وجاري التحري حول ظروف وملابسات إصابتها.