الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الرجاء المغربي بهدف "عبدالمنعم"

أحرز محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف محمد عبدالمنعم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الرجاء المغربي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات.



وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:

حراسة المرمى : أنس الزنيني.

خط الدفاع : جمال حركاس ومرواني الهدودي ومحمد الناهيري ومحمود بنتايج خط الوسط : روجر اهولو ووليد صبار ومحمد زريدة وزكريا الهابطي.

خط الهجوم :يسري بوزوك وحمزة خابا.

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