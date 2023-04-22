إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الرابط بين قرية تونا الجبل والصحراوي الغربي في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الرابط بين قرية تونا الجبل والصحراوي الغربي في غرب مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف 5 مصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج وهم: عبد الرازق صلاح، 22 عاما، أحمد ممدوح،21 عاما، مصطفي محمود، 7 أعوام، عبد الله محمود 27 عاما، شاهين فرجاني 15 عاما، جميعهم يقيمون بقرية تونا الجبل في مركز ملوي، عدا الأول مقيم بقرية دلجا في مركز ديرمواس.

وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، والمصاب الرابع دخل في غيبوبة تامة، وتم نقله إلي قسم العناية المركزة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.