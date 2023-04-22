وكيل صحة مطروح يتابع خطة الطوارئ خلال العيد بمستشفى براني المركزي

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك مستشفى براني المركزي؛ لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالأعياد والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية وخاصة أدوية الطوارئ وتوافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة و خاصة خلال عيد الفطر المبارك.



وقام وكيل الوزارة بتفقد جميع أقسام المستشفي وتابع سيادته معدلات التشغيل والآداء بقسم الاطفال المبتسرين، وخلال مروره على قسم العناية المركزة تأكد من تواجد أطباء العناية وجرى مناقشة المرضى وذويهم للوقوف علي مدى رضا المرضي عن جودة الخدمة الصحية المقدمة.

وكذلك تم عمل حلقة نقاشية ضمت وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفي وبعض الشعبيين والمهتمين بالشأن الصحي لتذليل كافة المعوقات والصعوبات الخاصة بتشغيل قسم الغسيل الكلوي، حيث وجه بتشغيل القسم بكامل طاقته خلال مدة أقصاها عشرة ايام لخدمة المرضى بمدينة برانى والقرى المجاورة لها، مع الدفع بلجنة من مديرية الصحة تضم إدارة الكلي وإدارة الجودة والإدارة الهندسية لوضع بروتوكول العمل بالقسم وتوفير بعض المستلزمات من المديرية.

وخلال المرور وجه سالم بتوفير أسطوانات أكسجين بصفة عاجلة من المديرية للمستشفي بعد الاطلاع علي رصيد الاكسجين بالمستشفى.



واطلع وكيل الوزارة على الوضع الراهن الخاص بالصرف الصحي بالمستشفى ومتابعة الأعمال الجارية لمعالجته وخطة إدارة المستشفى لتبطين الأسقف للتغلب على تسرب مياة الامطار ببعض الأماكن.



وفي نهاية الجولة قدم الشكر للدكتور محمد عبدالحكيم مدير المستشفى، وجميع فريق العمل على المجهود الكبير والمبذول لخدمة المرضى وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد لخدمة جميع المترددين.



أشار الدكتور مبروك سالم وكيل الوزارة إلى أنه سيتم مخاطبة الدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة لإطلاع سيادتها على الوضع الراهن من خلال المتابعة الميدانية.

كما قام وكيل وزارة الصحة بزيارة إدارة براني الصحية للوقوف علي سير وانضباط العمل بها ومتابعة منظومة صرف الألبان خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، ووجه للدكتورة مروه عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بدعم الإدارة بأطباء بشريين من دفعة التكليف الجديدة لتغطية العجز بوحدات الرعاية الأساسية الاولية بمدينة براني، كما وجه للإدارة الهندسية بمديرية الصحة بمراجعة أعمال رفع كفاءة الشقق السكنية للأطباء والتابعة لإدارة برانى الصحية.

وكيل صحة مطروح يتابع خطة الطوارئ خلال العيد بمستشفى براني المركزي

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