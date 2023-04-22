صور.. مكافأة للنوبتجية بمستشفى الفرافرة وإحالة مديري "صدر وحميات الخارجة" للتحقيق

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم السبت، فى إطار الجاهزية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى الفرافرة المركزى، ورافقه خلال المرور مدير الإدارة الصحية بالفرافرة ومدير مستشفى الفرافرة المركزى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية .

تابع محروس، الانضباط الادارى والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والاكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة.

وتفقد وكيل صحة الوادي الجديد، العمل بأقسام (الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والحضانة والعناية المركزة)، مشيدًا بانتظام العمل والتزام الفريق الطبى ، كما تابع العمل بوحدة العلاج عن بعد وتفقد مدى جاهزية الأجهزة بها .

كما تفقد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، العمل بوحدة عثمان بن عفان بمركز الفرافرة حيث تبين التزام فريق التمريض بالعمل، ووجه مدير الادارة الصحية بالفرافرة بزيادة عدد عمال الخدمات المعاونة بالوحدة .

وفى نهاية الجولة قرر وكيل صحة الوادي الجديد، صرف مكافأة للنوبتجية مستشفى الفرافرة المركزى وقت مروره لما تلاحظ من انضباط تام فى أداء العمل .

كما قرر محروس، إحالة مديري مستشفى صدر وحميات الخارجة إلى التحقيق للتقصير فى الإشراف وعدم التواجد بمقر عملهم، وكذلك إحالة 3 أطباء من العاملين بمستشفيات صدر وحميات الخارجة إلى التحقيق لعدم تواجدهم بمحل عملهم.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة للعمل بمستشفى صدر الخارجة، حيث تابع الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبى ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، ضمن الاستعداد والجاهزية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والفريق المرافق له العمل بأقسام (الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة) وتفقد أعمال رفع الكفاءة والصيانة الجارية بالمستشفى بعد الانتهاء منها، ووجه بالبدء فى حجز المرضى بالمستشفى اعتبارًا من اليوم.

وكيل صحة الوادي الجديد يقرر صرف مكافأة للنوبتجية بمستشفى الفرافرة المركزى لإنضباط العمل (1)

وكيل صحة الوادي الجديد يقرر صرف مكافأة للنوبتجية بمستشفى الفرافرة المركزى لإنضباط العمل (2)