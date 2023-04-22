سوناك يترأس اجتماعا للجنة طوارئ الحكومة البريطانية "كوبرا" بشأن السودان

السبت 22/أبريل/2023 - 03:31 م

ترأس رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" اليوم /السبت/ اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" حول الوضع المقلق للغاية في السودان.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن ندرك أن الوضع مقلق للغاية بالنسبة للمواطنين البريطانيين المحاصرين بسبب القتال الدائر في السودان.. نبذل قصارى جهدنا من أجل دعم المواطنين البريطانيين والدبلوماسيين في الخرطوم وتعمل وزارة الدفاع مع وزارة الخارجية للإعداد لعدد من حالات الطوارىء".

ويذكر أن لجنة كوبرا عقدت أيضا اجتماعين أمس الجمعة.