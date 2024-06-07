المطيري يلتقي وزيرة العمل الفلسطينية على هامش مؤتمر جنيف

التقي اليوم فايز المطير مدير عام منظمة العمل العربية بالقاهرة والوفد المرافق له بإيناس العطاري وزيرة العمل الفسطينيه.

ووجه المطيري الشكر لوزيرة العمل علي كلمتها في الجلسة الخاصة بمناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول الوضع العام للعمال بالاراضي المحتله، جاء ذلك علي هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف

واتفق الطرفان علي ضرورة إجراء الزيارات الي الدول التي من الممكن أن تدعم صندوق التشغيل الوطني الفلسطيني من خلال فريق يمثل وزارة العمل بدولة فلسطين ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وأكد الطرفان علي ضرورة ارسال دعوة لوزراء الخارجيه في الدول العربية لتنظيم هذه الزيارات وشرح الأهداف والمخرجات الاساسية منها.

وشدد المطيري علي ضرورة متابعة طلب دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، مبرزا أهمية اعتراف الدول الاجنبية بفلسطين كدولة، موضحا ان هذه الخطوة تعتبر سقفا مفتوحا لإمكانية الوصول الى اعتراف كامل دول العالم وايجاد حلول واقعية بشأن القضية الفلسطينية.