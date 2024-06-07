القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعبر عن فخره بسبب دعوته لإلقاء كلمة في الكونجرس

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يتحدث بفخرٍ وتباهٍ عن سعادته لتمثيل إسرائيل أمام الكونجرس الأمريكي، مُبينة أنه سيلقي خطابًا أمام المشرعين في 24 يوليو المقبل، لافتة إلى أن هذه الكلمة ستكون عن الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل ملاحقتها أمام المحافل الدولية وتعزيز عزلتها الدولية.

وأوضحت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "مدينة القدس شهدت أكبر عملية تهويد يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع مسيرة الأعلام، الذين اقتحموا باب العمود وألقوا كلمات تحريضية، والتأكيد على أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال".

وقالت أبو شمسية، إن هناك 30 ألف مصلي بالقدس، جراء العراقيل والمعوقات التي ساهمت في تقليل أعداد المصلين والوصول إلى مدينة القدس، مشيرة إلى أن مساء غد يشهد ترقب كبير وتخوف أيضًا من الرد لحماس حول صفقة بايدن، وربما تتزامن مع التظاهر الأسبوعي الذي تدعو إليه عائلات المحتجزين.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كواليس لقاء بيني جانتس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث التقى نتنياهو جانتس بعد اجتماع مجلس الوزراء في محاولة منه للإبقاء على حكومة الطوارئ والت باءت بالفشل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه إذا لم يحدث تغيير جذري فمن المتوقع أن يعلن جانتس رحيله مساء السبت.