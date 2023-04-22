«احذروا الكحك في عيد الفطر».. أضرار صحية بالغة من إفراط تناول الحلوى.. وأطباء يضعون روشتة نصائح للمواطنين

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الذي يحتفل به المسلمين بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، يعتبر تناول كعك العيد من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، ولكن الإفراط في تناوله على مدار أيام العيد قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، وفقًا لما أكده بعض الأطباء.

تناول حلوى عيد الفطر المبارك بكميات كبيرة يحمل العديد من الأضرار، حيث إنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات ومليئة بالسعرات الحرارية، بما قد يؤدي إلى مشكلات صحية، وتسوء حالة المرضى إذا أفرطوا في تناولها، وخاصةً أصحاب الأمراض المزمنة.

وبدوره، حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والمناعة، من حلوى العيد، حيث أنها غنية بالدهون والسكريات وتشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكر وتسبب في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ونسبة الدهون في الجسم، وتشكل خطورة على مرضى القلب وذوى الأوزان الزائدة.

ويتابع «بدران»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الكعكة الواحدة توفر من 300 - 400 سعر حراري، فإن حلوى عيد الفطر غنية بالدهون والسكريات ومصدر مركز للطاقة، ولا يفضل الإكثار منها، خاصةً لمرضى السكر وضغط الدم والقلب وذوى الأوزان الزائدة، فيجب الحرص في تناول حلوى العيد لاحتوائها على سعرات حرارية عالية تفوق احتياجات الجسم، وبالتالي تزيد الوزن باختزانها في الجسم.

وينصح بتناول الحلبة في العيد يفيد في تلافي الآثار الضارة الناتجة عن كعك العيد، حيث تخفض مستوى السكر والدهون، كما أن رائحة الكعك مفيدة وترفع المناعة، وتتكون رائحة الكعك من "القرفة والحبهان والكافور وزر الورد، والقرنفل"، بالإضافة إلى المكسرات التي يتم إضافتها لحلوى عيد الفطر مفيد صحيا، ويرفع المناعة، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي للسكر في مصر حوالي 33 كجم، بينما المعدل العالمي 25 كجم.

كما يوضح الدكتور هشام الوصيف، استشاري السمنة والنحافة، إن تناول الطعام بكميات كبيرة يبدأ من أول أيام عيد الفطر مما يسبب العديد من المشكلات الصحية للإنسان، وخاصةً في الجهاز الهضمي، قد يحدث له عسر هضم وحموضة وقد تصل إلى نزلة معوية، مشيرًا إلى أن المتبعين لنظام غذائي معين في رمضان في عرضه لأن يفقدونه في العيد، نتيجة تناول "الكعك والبسكويت".

ويستكمل «الوصيف»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تناول الكعك في العيد لابد أن يكون بكميات معقولة، فهي ذات سعرات حرارية عالية، وتعمل على زيادة إفراز الإنسولين في الجسم، بما تجعل الشخص يزيد من احساسه بالجوع وانخفاض إحساسه بالشبع وتزيد من شهيته، موضحًا أن الكعك سعراته الحرارية تتراوح ما بين 160 إلى 200 سعر حراري، والبسكويت سعراته ما بين 80 إلى 90 سعر حراري، والبيتي فور أعلى في سعراته الحرارية من البسكويت، وتناول هذه الحلويات بكميات كبيرة يحدث مشاكل صحية لأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والكبد، فإن الدهون الثلاثية تأتي من تناول السكريات والنشويات.