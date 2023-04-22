مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 4 آخرون، في حادثين، اليوم السبت، بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة شاب وأصيب شقيقه في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الداخلة الجديدة مما أسفر عن مصرع الشاب محمد طلعت محمد 21 عامًا، وإصابة شقيقه وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة.

كما أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة بطريق " الموشية – موط"، بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من فاروق كمال محمد 58 عامًا، كمال سعد زوام 50 عامًا، اعتماد صابر عيد 48 عامًا.

وتحرر محضران بالحادثتين، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.