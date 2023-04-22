المعارك تدخل أسبوعها الثاني في السودان.. استئناف اطلاق النار بعد هدنة بمناسبة عيد الفطر

دخلت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع الثاني حيث تستمر أعمال العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الشبه نظامية.

وخمدت الانفجارات العنيفة التي هزت المدينة في الأيام الأخيرة بين عشية وضحاها، لكن صباح السبت استؤنف إطلاق النار.

واندلعت أعمال العنف في 15 أبريل بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه الذي تحول إلى خصمه محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.

واستولى الحلفاء السابقون على السلطة في انقلاب عام 2021 لكنهم انشقوا لاحقًا في صراع مرير على السلطة.

وأعلن الجيش يوم الجمعة أنه "وافق على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام" بمناسبة عيد الفطر الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، والذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين.

وقال دقلو في بيان إنه "ناقش الأزمة الحالية" مع جوتيريس و"ركز على الهدنة الإنسانية والممرات الآمنة وحماية العاملين في المجال الإنساني".

كما تم تجاهل وقف إطلاق نار سابقين لمدة 24 ساعة تم الإعلان عنه في وقت سابق من الأسبوع.

وفي الخرطوم، قلب الصراع حياة المدنيين الذين احتموا في رعب داخل منازلهم دون كهرباء في حرارة شديدة لعدة أيام.

وغامر العديد من المدنيين بالخروج فقط للحصول على إمدادات غذائية عاجلة أو للفرار من المدينة.

وقال أحد السكان يدعلا سامي النور، لوكالة فرانس برس، إن العيد يجب أن يكون "مع الحلويات والمعجنات، مع أطفال سعداء، والناس يحيون الأقارب"، وبدلًا من ذلك، كان هناك "إطلاق نار ورائحة دماء من حولنا".

بينما شهدت الخرطوم بعض أعنف المعارك - حيث شنت طائرات مقاتلة ضربات جوية ودبابات تجوب الشوارع وإطلاق نار في مناطق مكتظة بالسكان - ازداد العنف أيضًا في جميع أنحاء البلاد.

واتهم الجيش في وقت متأخر من يوم الجمعة، قوات الدعم السريع بشن هجمات في العاصمة التوأم أم درمان حيث أطلقوا سراح "عدد كبير من النزلاء" من أحد السجون، وهي اتهامات تنفيها الجماعة.

كما اندلعت المعارك في دارفور، حيث قالت منظمة أطباء بلا حدود في مدينة الفاشر إن مسعفيهم "غارقون" في عدد المصابين بأعيرة نارية، وكثير منهم من الأطفال.