اليوم.. ختام دورة المرج الرمضانية بحضور نجوم الرياضة ورجال السياسة

الخميس 20/أبريل/2023 - 06:34 ص

تختتم مساء اليوم الخميس، بملاعب سيد جلال الدورة الرمضانية الكبرى بمنطقة المرج التى شارك فيها 45 فريقا على مستوى مواليد 2008 و2010.

ومن المقرر أن يحضر حفل الختام والمباراة النهائية لمواليد 2008 و2010 عدد كبير من نجوم الرياضة والسياسة والبرلمان يتقدمهم د.سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي وحمدى أبو راضى وناجى خليل نجما النادي الأهلي وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمنطقة المرج.

وكانت اللجنة الفنية المكونة من نجوم النادي الأهلي اختارت ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة بعد تألقهم خلال فعاليات الدورة.