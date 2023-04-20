وزير الرياضة يشهد ختام البطولات الرمضانية بالدقهلية ويفتتح عددًا من ملاعب كرة القدم.. صور

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأربعاء ملعب مُنجل بمركز شباب الصالحات بإدارة بني عبيد في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلي حضور ختام الدورة الرمضانية بالمركز، بدعوة من النائب أشرف الشبراوي أبو العلا.

جاء ذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة، الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما شهد الدكتور أشرف صبحي، ختام البطولة الرمضانية بمركز شباب ميت طريف التابع لإدارة دكرنس، والمباراة النهائية للدورة بين فريقي مركز شباب ميت طريف ومركز شباب حمادة، تخللها مباراة استعراضية بين فريقين من نجوم النادي الأهلي والنادي الزمالك، بمشاركة النجوم من الزمالك أحمد جعفر وإبراهيم صلاح، ومن الأهلى إبراهيم سعيد وأحمد أبو مسلم وهاني العجيزى، ومن التحكيم جمال الغندور وإبراهيم نور الدين.

كما قام الوزير رفقة الحضور والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، والنائب ثروت فتح الباب والنائب الدكتور مكرم رضوان بافتتاح ملعب لكرة القدم ووضع حجر الأساس لحمام سباحة النصف أوليمبي، وحفل توزيع الجوائز، بحضور لفيف من نجوم الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدت اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادي والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

وتحدث وزير الرياضة عن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

واستطرد الوزير قائلًا: "نعمل على ملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية".

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