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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث التحضير للانتخابات البلدية بعد التمديد للمجالس القائمة

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر بالأمس عن مجلس النواب والذي قضى بالتمديد للمجالس المحلية والاختيارية القائمة لمدة عام كامل، على أن تجرى الانتخابات خلال هذه المهلة.

وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لإجراء الانتخابات لكي يتم فتح اعتماد مالي لها.

وأوضح «ميقاتي» أنه في ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات بدلا من المواعيد التي سبق وأن حددها الوزير قبل أيام لإجراء الانتخابات في شهر مايو المقبل.

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