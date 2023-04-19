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الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا يكرم حفظة القرأن الكريم
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شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم لجميع أبناء سفاجا، والذي نظمته إدارة الأوقاف تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمسجد المركز الإسلامي بسفاجا.

وأعرب رئيس المدينة، عن سعادته بالاحتفال الذي ضم جميع أبناء سفاجا المتنافسون في حفظ كتاب الله، مثمنا مثل هذه الفعاليات التي تعد بمثابة أدوات بشرية سخرها الله لخدمة دينه وحفظ كتابه، مقدما الشكر لأهالي الفائزين لحرصهم على تربية أبنائهم تربية سليمة.

ووجه الشكر للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وجميع القائمين على تنفيذ الاحتفالية، لحرصهم على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب وعقل أولادنا وبناتنا، مؤكدا أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حريصة على دعم مثل هذه الفعاليات لدعم المتفوقين في مختلف المجالات العلمية والدينية والثقافية.

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ محمود طه الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر والشيخ بدري بغدادي مدير أوقاف سفاجا والشيخ محمد ابوالوقاسم مفتشي مساجد سفاجا والشيخ حسن محمد أمام مسجد المركز الإسلامي بسفاجا.

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