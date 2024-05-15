كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عاطل بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - وبها جرح طعنى) بأرض زراعية بدائرة المركز.

بالفحص بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") وقرر بحدوث مشاجرة بينه وبين المجنى عليه لخلافات بينهما تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بـ(قطعة زجاج "عثر عليها بمكان الواقعة") فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.