تحرك برلماني بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، الدواجن، والبيض، وعدد من السلع الأخرى، بالرغم من إعلان الحكومة تخفيض في الأسعار يصل إلى 30%.

وأشار النائب، إلى أن الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة عن حدوث انخفاض في أسعار السلع يصل نسبته إلى 30%، بالتزامن مع توافر العملة الصعبة والإفراج الجمركي عن العديد من البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ.

وأوضح أنه رغم تلك التصريحات الحكومية، إلا أن أسعار الدواجن على سبيل المثال لم تنخفض سوى 10% فقط عن الأسعار التى كان قد وصل إليها سعر الكيلو وهو نحو 105 جنيهات، حيث يصل سعر الكيلو الآن نحو 95 جنيها.

وتابع: كذلك سعر طبق بيض المائدة، فلم ينخفض إلا بنحو لا يتجاوز 10% من الأسعار المبالغ التى كان قد وصل إليها.

وأكد محمد زين الدين، أن أغلب السلع الغذائية، ومنها الأسماك، لم تشهد الانخفاض الذى أعلنت عنه الحكومة، على الرغم من استقرار سعر صرف العملة الأجنبية بل انخفاضه بشكل تدريجى، بالإضافة إلي حرص الحكومة علي الإفراج عن الأعلاف، اللازمة لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار، وإحكام السيطرة على الأسواق.