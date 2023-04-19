نهى حافظ تطرح «شُكرًا على سهادك» ثاني أيام العيد

تستعد المطربة نهى حافظ لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «شُكرًا على سهادك»، مِن كلمات الشاعر بندر الرشيدي، وألحان شاهر الناصر، ومن توزيع الموسيقار يحيى الموجي، وهندسة صوتية مهندس إيهاب نبيل،

عن هذا العمل قالت المطربة نهى حافظ في تصريح خاص «أغنية «شُكرًا على سهادك» لون جديد لم يسبق لي طرحه، وكنت متخوّفة من هذه التجربة في البداية لكن تشجيع الموسيقار يحيى الموجي أعطاني الثقة ودفعني لتقديم أفضل أداء، والذي أتمنى أن ينال استحسان الجميع.

وأضافت أن الغناء باللهجة الخليجية يتطلب مهارة وإتقان نطق المفردات لتظهر بالشكل الصحيح»، وعن أجمل بيت في أغنية «شُكرًا على سهادك» قالت المطربة نهى حافظ أحببت القصيدة كاملة، وبالنسبة لي فأنا أفضل البيت الذي يقول : "كتبت حبّك قدر محتوم وماتوا قهر كل حسّادك"

يذكر أن أغنية «شُكرًا على سهادك» سيتم طرحها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتقول كلمات الأغنية : "يا زين خلّ العتب والّلوم جيتك من الشوق ورّادك.. يا نفحة الورد.. واليشموم.. ما أقوى على الصبر فبعادك

أيّة صبر.. ما أتحمّل يوم

يا طول بالي.. على عنادك

تبات ليلك.. خليّ هموم

ما مرّك الوجد.. وإرتادك

لو مرّك الوجد عفت النوم

كلّه ولا إرتحت.. برقادك

يا شوقي الثاير.. المحموم

عامين والغيث.. ما جادك

ما غير طير الهموم/يحوم

يا طير شُكرًا على سهادك

كتبت حبّك قدر محتوم

وماتوا قهر كلّ.. حسّادك