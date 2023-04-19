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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يتعادل مع إنتر ميلان في الشوط الأول

مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان وبنفيكا
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انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، المقامة حاليًا على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح نيكولو باريلا، التسجيل لصالح الإنتر في الدقيقة 14، من مجهود فردي أنهاه بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس الضيوف.

وأدرك فردريك أورسنيس التعادل للنسور الحمراء في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان النيراتزوري، فاز على بنفيكا منذ أسبوع بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالبرتغال.

ويواجه الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبنفيكا، ميلان الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما بلغ الأخير هذا الدور بعد تأهله على حساب مواطنه نابولي.

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