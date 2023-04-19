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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل المذكرة القانونية للأهلي ردا على عقوبة كهربا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
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كشف مصدر بالنادي الأهلي تفاصيل المذكرة التي تقدم بها النادي، اليوم الأربعاء، لاتحاد الكرة بشأن إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه، بالإضافة للعقوبات التي تم توقيعها ضد النادي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن الأهلي تناول في المذكرة القانونية بعض النقاط على رأسها أن الواقعة التي يعاقب عليها اللاعب لم تدون بشكل رسمي في تقرير المراقب أو حكم اللقاء.

وأضاف المصدر أن محمود كهربا لم يتم مواجهته بالفيديو خلال التحقيقات، والذي بسببه تقرر توقيع العقوبة، بجانب أن الواقعة من الأساس لم تأت في التصوير الرسمي للقاء.

وأشار إلى إن الأهلي، في مذكرته، أكد أن كهربا نفى ما تم اتهامه به التحقيقات، وأن تسريب العقوبة قبل إعلانها بشكل رسمي من اتحاد الكرة يعتبر خرق لضوابط الاتحاد الدولي.

وذكر الأهلي في المذكرة أن محمود كهربا تعرض لهتافات مسيئة له من قبل جماهير الزمالك خلال نفس اللقاء.

وشدد الأهلي في المذكرة القانونية على أنه تقدم مرارا وتكرارا في أوقات سابقة بشكاوى للجنة الانضباط ولم يتم التحقيق فيها، وعلى رأسها شكوى رئيس الزمالك بسبب تصريحاته المتكررة.

النادي الاهلي إيقاف محمود كهربا اتحاد الكرة