ضبط أسماك مملحة مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في مطاي



واصلت الوحدات المحلية بالمحافظة اليوم الأربعاء تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية ومحال الجزارة، والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، وبخاصة أماكن بيع الأسماك المملحة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.



من جانبه قاد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي وبرفقته عبد الحيكم محمد مدير ادارة تموين مطاي حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، ومحال الجزارة، وأماكن بيع الأسماك المملحة، بنطاق بندر مطاي والقرى التابعة له، بالتعاون مع التموين والطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين، 3 محاضر تموينية لباعة أسماك مملحة، حيث تم ضبط 19 كيلو من الأسماك المملحة بدون فواتير، وتم تحريزها لإعدامها بمعرفة مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بمطاي، إلى جانب تحرير 11 محضر تمويني للمخابز لنقص وزن ونظافة وعدم صرف بون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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