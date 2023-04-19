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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يجدد المفاوضات مع بشكتاش للتعاقد مع "موليكا"

جاكسون موليكا
جاكسون موليكا
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كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات من جديد للتعاقد مع الدولي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة “الصباح” التركية اليوم الأربعاء أن الأهلي تواصل مجددا مع إدارة نادي بشكتاش من أجل حسم صفقة موليكا رسميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بشكتاش رفض رحيل اللاعب للأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 2.5 مليون دولار، وطلبت الحصول على مبلغ 7 مليون دولار .

وأضافت الصحيفة التركية ان نادي بشكتاش لن يتنازل عن الحصول على 4 أو 5 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.

يذكر ان موليكا أحرز  4 أهداف في الدوري التركي هذا الموسم خلال 24 مباراة.

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