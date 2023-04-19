تفاصيل مكالمة الخطيب ورئيس الرجاء المغربي قبل مواجهة السبت

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء مع عزيز بدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، أكد خلاله ترحيب النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بنادي الرجاء الشقيق في بلده الثاني، مشيرا إلى أن البعثة المغربية سوف تلقى كل اهتمام ورعاية وتوفير كافة سبل الراحة، في إطار العلاقة الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية في المغرب، إذ يثمن مجلس إدارة النادي ما لاقاه فريق الأهلي من مساندة كبيرة وتشجيع رائع من الجماهير المغربية الشقيقة أثناء مشاركته بكأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي على ستاد القاهرة الدولي السبت المقبل في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

كما أكد الخطيب في حواره الودي مع رئيس نادي الرجاء الاستعداد لتلبية كافة طلبات بطل المغرب، والعمل على راحة البعثة المغربية، كما أن هناك استقبالًا يليق بالأشقاء عند الوصول إلى مطار القاهرة.

وتمنى رئيس الأهلي أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بعراقة الناديين الكبيرين والبلدين الشقيقين مصر والمغرب.