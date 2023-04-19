تعرف على مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم 2023

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٣ بصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلي أهمية محصول القمح، والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ يتم توريدها إلي ٥٩ صومعة وهنجر وشون ومراكز تجميع مطورة حكومية تابعة للجهات الاتيه ( البنك الزراعي المصري - شركة مطاحن جنوب القاهرة - شركة مطاحن شرق الدلتا - الشركة المصرية للصوامع والتخزين - شركة شمال القاهرة ) منها ٣٢ مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية ٣٩٤.٣٤٠ طن، و١٥ شونة بإجمالي سعة تخزينية ٢٦.٨٨٨ طن، و٨ صوامع بإجمالي سعة تخزينية ٣٩٢.٠٠٠ طن، و٣ مراكز تجميع ( مضرب ) بإجمالي سعة تخزينية ١٩.٥٧٢ طن، وهنجر بإجمالي سعة تخزينية ١٩٢٠ طن.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظه لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذي يتم توريده مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرا اثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.