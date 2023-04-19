ضبط 4 أشخاص بحوزتهم نحو 9 كيلوجرامات مواد مخدرة بالعاصمة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 4 أشخاص بحوزتهم قرابة 9 كيلو مواد مخدرة بالعاصمة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلو جرام – عدد 5060 قرص مخدر- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية)، حال استقلالهما سيارة نصف نقل بدون تراخيص "قيادة أحدهما وملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - هاتفى محمول – مبلغ مالى).

ونجح رجال المباحث في ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله سيارة "أجرة" وترجله منها قبل الوصول لمحطة تحصيل الرسوم .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بوقائع الضبط وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.