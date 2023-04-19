صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.38% ليصل إلى 17,606.1 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.5 % ليصل إلى مستوى 2,991.76 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4,551.97 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.81%، ليصل إلى مستوى 3,063.43 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.74 % ليصل إلى مستوى 21,023.47 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.49%، وصولا إلى 7,328.89 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.23%، وصولا إلى مستوى 2,819.07 نقطة.