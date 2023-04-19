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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي: تعديل وزاري مرتقب وتغييرات تشمل محافظين ومسؤولين

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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أكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة مقبلة على إجراء تعديلات في التشكيلة الوزارية وعلى مستوى المحافظين والمديرين العامين، مشيرا إلى أن التغيير الوزاري سيكون بعد انتهاء أول 6 أشهر من عمر الحكومة.

وقال السوداني - في لقاء مع قناة (الإخبارية العراقية)، ومجموعة من الإعلاميين، اليوم الأربعاء - إنني منحت الوزراء ستة أشهر للتقييم وكنت واضحا معهم منذ البداية أنه تقييم حقيقي لإنجاز أعمالهم في الحقائب الوزارية، وليس فيه أي مجاملة، وإنما هناك أدوات وخطة يجب على الحكومة تنفيذها سواء في مجال الصحة أو التعليم والزراعة وغيرها من الحقائب الوزارية المختلفة.

وأشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات لن تجرى قبل 20 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هناك إجراءات ومتطلبات لن تستطيع المفاوضية إكمالها قبل هذا التاريخ.

وأوضح أن هناك قوى سياسية مهمة في البرلمان ترى ضرورة تغيير المفاوضية بعد إجراء تغيير قانون الانتخابات.

رئيس الوزراء العراقي تعديل وزاري