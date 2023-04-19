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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل 8534 مدنى فى أوكرانيا منذ بدء الصراع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 22 ألفًا و904 من الضحايا المدنيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية، من بينهم 8 آلاف و534 قتيلاً و14 ألفًا و370 جريحًا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، نقلاً عن تقرير مفوضية حقوق الإنسان، أنه من 1 إلى 17 أبريل 2023، تم تأكيد ما مجموعه 324 ضحية، منهم 85 قتيلاً و239 جريحًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق وألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب.

ويُعتقد بأن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير، حيث تأخرت المعلومات الواردة من بعض مناطق التي تشهد الأعمال القتالية الشديدة، ولا تزال العديد من التقارير غير مؤكدة، وينطبق هذا على وجه الخصوص على ماريوبول وليسيتشانسك وبوباسنا وسيفيرودونتسك، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الضحايا المدنيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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