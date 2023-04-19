بالصور.. رئيس حي العجوزة يكرم الموظفين المثاليين

كرم اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة موظفى ادارة المركز التكنولوجى بالحى نظرا لحصولهم على المركز الاول على مستوى محافظة الجيزة فى نسب الأداء عن شهر مارس ٢٠٢٣ و تقديراً لمجهوداتهم وتميزهم فى العمل.

وأكد رئيس الحي ان هذا التكريم جاء لتشجيعهم و تميزهم فى العمل وحرصاً على ان يكونوا قدوة لزملائهم بالعمل و خلق روح الانتماء والتأكيد على أن الالتزام والجدية فى العمل هو أساس التنمية الحقيقية بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين



كما إنة سلم عدد من موظفى الإدارة شهادات تقدير و حافز مادى تقديرا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.