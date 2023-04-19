ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. رئيس حي العجوزة يكرم الموظفين المثاليين

رئيس حى الدقى
رئيس حى الدقى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة موظفى ادارة المركز التكنولوجى بالحى نظرا لحصولهم على المركز الاول على مستوى محافظة الجيزة فى نسب الأداء عن شهر مارس ٢٠٢٣ و تقديراً لمجهوداتهم وتميزهم فى العمل.  

وأكد رئيس الحي ان هذا التكريم جاء لتشجيعهم و تميزهم فى العمل وحرصاً على ان يكونوا قدوة لزملائهم بالعمل و خلق روح الانتماء والتأكيد على أن الالتزام والجدية فى العمل هو أساس التنمية الحقيقية بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين
 
كما إنة سلم عدد من موظفى الإدارة شهادات تقدير و حافز مادى تقديرا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

حى العجوزة كرم اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة موظفى ادارة المركز التكنولوجى حصولهم على المركز الاول على مستوى محافظة الجيزة فى نسب الأداء عن شهر مارس