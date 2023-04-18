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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان يقصي نابولي من دوري أبطال أوروبا ويتأهل لنصف النهائي

ميلان ونابولي
ميلان ونابولي
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تعادل فريق ميلان الإيطالي مع نظيره نابولي، بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز أوليفيه جيرو هدف التقدم للميلان في الدقيقة 43 وكان نفس اللاعب أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني تعادل فيكتور أوسيمين لفريق نابولي في الدقيقة 90.

تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف سجله إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

بدأ ميلان المباراة أمام نابولي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: دافيدكالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - إبراهيم دياز - إسماعيل بن ناصر - رفائيل لياو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

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