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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
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بعث الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، وجاء نصها،"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا العلى القدير أن يعيده عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الكريم بكل الخير واليمن والبركات".

وتابع:" ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضًا وشعبًا باذلين من أجله بكل غالٍ ونفيس صونًا لمقدراته ومستقبل شعبه العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول  محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

لفريق أول محمد زكي وزير الدفاع الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة تهنئ الرئيس عيد الفطر المبارك