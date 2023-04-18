وكيل تعليم الدقهلية يكرم الطلاب المتفوقين في المحافظة.. صور

كرم اليوم الثلاثاء ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الطلاب المتفوقين في مبادرة العباقرة والتي أقيمت بمدرج مدرسة صلاح سالم التجارية تحت إشراف توجيه عام الرياضيات.

وكانت هذه المبادرة قد أقيمت لدعم الموهوبين ولتسليط الضوء عليهم واكتشاف المتفوقين في الرياضيات والتعرف على مهارات الرياضيات المختلفة لجميع المراحل التعليمية حيث شملت المبادرة 17 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وتمت التصفيات الأولى ووصول 180 طالب وطالبة للمرحلة النهائية.

فيما أقيمت اليوم التصفية النهائية وفوز خمسة طلاب بالمراكز الأولى وتم تكريمهم بتسلمهم شهادات التقدير والجوائز المادية فحصل المركز الأول على جائزة قدرها 1000 جنيه، والثاني 750 جنيها، ومن الثالث للخامس على 500 جنيه.

ومن جانبه أكد ناصر شعبان على أهمية مثل هذه المبادرات العلمية لإثراء العملية التعليمية والنهوض بمستوى الطلاب وحثهم على المشاركة الإيجابية الفعالة والتي تنمي الوعى والادراك لدى الطلاب وبث روح المنافسة الشريفة وتزيد من ثقة الطالب بنفسة من أجل الحصول على منتج ينافس على مستوى العالم.

IMG-20230418-WA0188

IMG-20230418-WA0194

IMG-20230418-WA0195

IMG-20230418-WA0193

IMG-20230418-WA0192

IMG-20230418-WA0190

IMG-20230418-WA0196

IMG-20230418-WA0189

IMG-20230418-WA0187