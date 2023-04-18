محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكوى 21 مواطنًا

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، 21 شكوى بقطاعات خدمية مختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين، الذي عقده اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكاوى واحتياجات المواطنين، ووضع أفضل الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووكلاء وزارات القوى العاملة، والصحة، والتضامن الاجتماعى، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكاوى عدد من المواطنين المتعلقة بتوفير فرص عمل، وعلى الفور وجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، ببحث إمكانية توفير فرص عمل لهم بالشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، فضلاً عن توفير فرص عمل مناسبة لعددٍ من الشباب من ذوى الإحتياجات الخاصة, تتناسب مع ظروفهم الصحية واحتياجاتهم المعيشية.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات صغيرة لعددٍ من السيدات المعيلات، وتدريبهن على إدارة تلك المشروعات، لتدر لهن دخلاً يساعدهن على تربية أسرهن، وتوفير متطلبات الحياة الضرورية لهن، مما يُسهم في الارتقاء بالمستوى الإقتصادي لهن، وكذا بحث إمكانية توفير مساعدات عاجلة ومعاش استثنائي لحالتين من السيدات المعيلات، لحين توفير معاش "تكافل وكرامة" لهن بشكل دائم.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتوفير أماكن خارج حدود المدينة لوضع أكشاك لبعض الحالات الأولي بالرعاية، تساعدهم على متطلبات الحياة الضرورية، كما وجه ببحث مطلب مواطن آخر بشأن إجراءات ترخيص بناء منزل.

كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالمرور الدوري لرصد أية حالات بناء مخالف لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفيما يتعلق بشكوى إحدي السيدات، بشأن توفير علاج على نفقة الدولة لطفلتها الرضيعة التي تعاني من نقص في الوزن والنمو، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بعمل الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة للطفلة وتوفير العلاج اللازم لها في أسرع وقتٍ ممكن.

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