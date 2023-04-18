ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا عبدالرحيم: مصر دولة سلام.. والاتصالات مستمرة لإنهاء الأزمة في السودان

داليا عبد الرحيم
داليا عبد الرحيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قالت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن الدولة المصرية تحركت فور وقوع الأزمة في السودان، وبدأت تتواصل مع كافة الأطراف بالتعاون مع دول جنوب السودان والسعودية والأمم المتحدة. 

وأضافت رئيس تحرير "البوابة نيوز"، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سلفاكير مَيارديت، يكشف حرص  الدولة المصرية على تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني. 

كما أكدت داليا عبدالرحيم، أن الجهود المصرية للوساطة بين أطراف الصراع في السودان ستظل مستمرة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية عبر الدعوة إلى اجتماع عاجل ب"الجامعة العربية" لبحث الوضع في السودان.

وشددت داليا عبدالرحيم، على موقف مصر الثابت حيال عدم التدخل في شئون الدول، كما أكدت أن القوات المصرية المتواجدة في السودان كانت بهدف التدريب.

وأكدت داليا عبدالرحيم، على ثقتها في الإدارة المصرية للأزمة بالسودان خاصة أن مصر دولة سلام، مشددة على أن الاتصالات المصرية لم تتوقف بهدف إنهاء الأزمة ووقف التصعيد.

كما كشفت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، عن تفاصيل الهدنة بين طرفي الصراع داخل السودان.

وأشارت داليا عبدالرحيم، إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على إقرار الهدنة بدءا من السادسة مساء. 

الجيش السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي إكسترا نيوز المملكة العربية السعودية رئيس تحرير البوابة نيوز الدكتورة داليا عبد الرحيم