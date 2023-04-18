طلب إحاطة بشأن ظهور كليوبترا السمراء بفيلم وثائقي

تقدمت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول حظر منصة “نتفليكس” بعد الإعلان الترويجي للفيلم الوثائقي كليوباترا صاحبة البشرة السمراء.

وقالت النائبة صبورة السيد، في تصريحات لها اليوم، إن الإعلان الترويجي للفيلم الوثائقي لمنصة “نتفليكس” عن الملكة كليوباترا، تسبب في غضب كثير من المصريين بسبب تجسيد الفيلم للمصريين القدماء على أنهم من أصحاب البشرة السمراء، بينما أكد علماء الآثار أن الملكة كليوباترا من أصول مقدونية بما يعني أنها لم تكن سمراء.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ترويج نتفيلكس لكليوباترا كملكة من ذوات البشرة السوداء، يغذي أفكار حركة "الأفروسنتريزم"، التي تتبنى فكرة أن جميع حضارات العالم كانت تضم ذوي البشرة السوداء قبل تشتتهم، مشددة على أن الفيلم يحاول تغيير تاريخ مصر القديم ويقوم بتزوير المعطيات التاريخية الثابتة.

وطالبت النائبة صبورة السيد، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذا العمل، وضد إدارة المنصة، وذلك من منطلق الحفاظ على الهوية الوطنية من محالات الطمس والتشويه.

وبدأت شركة "نتفليكس" قبل أيام في الترويج لفيلم "كليوباترا" من إخراج جادا نينكيت سميث، زوجة النجم الأمريكي الشهير ويل سميث، ويبدأ عرضه على المنصة يوم 10 مايو المقبل.