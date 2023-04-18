وزير الأوقاف: الاحتفال بليلة القدر يؤكد اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وأهله

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاحتفال بليلة القدر يدل على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم وأهله، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يؤكد أن هناك عناية واهتماما بكل ما يتصل بالقرآن الكريم حفظا وفهمًا وتفسيرًا.

وأضاف "مختار" في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء: "القرآن الكريم كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو أصدق الحديث وأعذبه ومن أصدق من الله قيلا؟.

وتشهد الاحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.