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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يصل إلى سوريا اليوم في أول زيارة منذ 2011

فيصل بن فرحان وزير
فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي
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قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، سيصل إلى سوريا اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ عام 2011.

وتأتي زيارة بن فرحان، بعد أيام من زيارة عمل قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية.

وبحث الوزيران خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصدر بيان مشترك من الجانبين، أكد "ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين".

كما "جرت مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وزير الخارجية السعودي سوريا فيصل بن فرحان