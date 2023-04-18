جون كيربي: لا توجد خطط لدى واشنطن للقيام بعمليات إجلاء من السودان

أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه لا توجد خطط لدى الحكومة الأمريكية للقيام بعمليات إجلاء من السودان في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمريكيين التعامل مع الوضع المتفجر هناك بمنتهى الجدية.

وقال كيربي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن التحذير الأمني الصادر عن الخارجية بشأن السودان المتعلق بعدم وجود خطط للإجلاء سيظل قائما، معلنا أن البيت الأبيض على تواصل مباشر مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لحثهم على إنهاء الأعمال العدائية على الفور من دون شروط مسبقة.

وأشار كيربي إلى التواصل مع الشركاء بشأن الوضع في السودان والاتصال مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وذلك بهدف الضغط الجماعي على الأطراف في السودان لإنهاء القتال.