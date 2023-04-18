المقاولون العرب يقرر مكافأة إجادة.. وفتحي يشكر اللاعبين بعد مباراة الزمالك



قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام الزمالك.

ووجه المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الشكر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادة شوقي غريب بعد الأداء الرجولي الذي قدموه في مباراة الزمالك والتي انتهت بالتعادل الايجابي.

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 26 للدوري وأحرز هدفي المقاولون جون أوكلي في الدقيقة 26 وفادي فريد في الدقيقة 91 ليرفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن فريقه قدم مباراة كبيرة وتحلى اللاعبين بالروح والإصرار حتى اللحظات الأخيرة ليدرك التعادل في الوقت القاتل مشيرا إلى أن المقاولون بقيادة المدير الفني الكبير شوقي غريب كان يسعى لتحقيق الفوز ولكن التعادل في نهاية المباراة نتيجة مرضية.

وأوضح فتحي أن تدخلات الكابتن شوقي غريب كانت مثمرة وأن فريقه كان أفضل في بعض فترات المباراة وظهر ندا قويا لفريق الزمالك المحترم.