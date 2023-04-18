زاخاروفا تهدد الدبلوماسيين الغربيين بالطرد وتحذر من التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدبلوماسيين الغربيين المتورطين في إثارة الفتنة والتدخل المباشر في الشؤون الداخلية لروسيا، مهددون بالطرد من البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكدت زاخاروفا: "سيتم قمع أي تصرفات للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول غير الصديقة، والتي تهدف إلى إثارة الفتنة والعداوة في مجتمعنا، بأقصى طريقة حاسمة، والدبلوماسيون المعنيون في هذا العمل سيتم طردهم من روسيا ".

وأشارت زاخاروفا بأن "تصريحات سفراء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، بعد إعلان الحكم على كارا مورزا، الذي تعتبره السلطات الروسية عميلا أجنبيا مدانا بالخيانة العظمى، تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا".

وقالت زاخاروفا: "هذا تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لروسيا".

وشددت أن موسكو تعتبر تصريحات السفيرة البريطانية، لدى روسيا، ديبورا برونرت، بعد الحكم على كارا مورزا، غير مقبولة.

كما وصفت زاخاروفا، "ذروة السخرية" بمطالب سفيري الولايات المتحدة وكندا بالإفراج عن كارا مورزا، في حين تُنتهك حقوق الإنسان في بلدانهم ويتعرض المعارضون للاضطهاد.

وأضافت: "حان الوقت لواشنطن وأوتاوا لتعلم أن محاولات الضغط على السلطات والقضاء المستقل في روسيا محكوم عليها بالفشل، بكل وضوح الخونة الذين يُشاد بهم في الغرب، سيحصلون على ما يستحقونه، لن يساعدهم الأجانب على تجنب العقاب العادل ".

وظهرت الدبلوماسية البريطانية، ديبورا برونرت، في جلسة إعلان الحكم على كارا مورزا، الذي تعتبره السلطات الروسية عميلا أجنبيا مدانا بالخيانة العظمى.

وقد شوهدت الدبلوماسية البريطانية، في غرفة انتظار الصحفيين، حيث حكم على كارا مورزا، بالسجن لمدة 25 عاما في قضية الخيانة العظمى ونشر أخبار كاذبة تخص القوات المسلحة الروسية.